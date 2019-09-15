رحلت بعده بشهرين.. من هي شاذلية فرحات زوجة الرئيس التونسي السبسي

حالة من الشجون والحزن الذي طبعته سنوات العمر مع الزوج والأب، شعرت بها السيدة زوجة الرئيس التونسي الراحل "شاذلية سعيدة فرحات"، على مدار شهرين بعد رحيل زوجها باجي قائد السبسي وحتى وفاتها اليوم، لتصعد روحها إلى بارئها وتلتقي بزوجها بعد غيابٍ قصير.



حالة الحزن هذه الممزوجة بالأمل، هي ما كانت عليه حالة السيدة التي ظهرت في حفل تأبين زوجها بملابس بيضاء، وكذلك فعلت نجلته الكبرى آمال قائد السبسي، باللون الأبيض بمراسم عزائه.



وكان قد شيع وسط جنازة وطنية ضخمة في قصر قرطاج الرئاسي، الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، بحضور عدد كبير من الزعماء وقادة الدول المختلفة والعائلة قبل أن يجري دفن الجثمان في مثواه الأخير، بمدافن العائلة "مقبرة الجلاز".



جذبت الأنظار في حفل التأبين الذي أعقب الجنازة العسكرية، قبل نقل الجثمان إلى مدافن العائلة وانضمام الجماهير، ارتداء زوجة السبسي شاذلية سعيدة فرحات، ونجلته الكبرى آمال قائد السبسي، اللون الأبيض بمراسم عزائه.



ارتدت زوجته ثوب تونسي أبيض، بينما ابنته ارتدت قميصا أبيض أيضا، وذلك طبقا للعادات والأعراف التونسية القديمة المتبعة، حيث إنه يجب على أسرة الراحل عدم ارتداء الأسود وإنما الأبيض، وفقا لبدرة قعلول، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية في تونس.



وأعلنت صحيفة الشروق التونسية اليوم الأحد، وفاة شاذلية فرحات السبسي، أرملة الرئيس التونسى الراحل الباجي القايد السبسي، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد تعرضها لأزمة صحية تطلبت نقلها على الفور للعلاج.



وأكد حافظ السبسي ابن الفقيدة نبأ الوفاة، موضحا أن وفاة والدته جاءت بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا عقب أن تم نقلها أمس إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.



وكتب السبسي الابن في منشور عبر فيسبوك قال فيه: "الله اكبر الله اكبر الله اكبر.. إنا لله وان اليه راجعون… انتقلت إلى جوارى ربها المغفور لها بإذن الله والدتى السيدة شذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قائد السبسي".



وأضاف، "الله يرحمها وينعمها ويجعل مثواها الجنة … انا لله وانا اليه راجعون… البقاء لله".



وشاذلية فرحات السبسي من مواليد 1 أغسطس 1936، و كانت السيدة الأولى السابقة لتونس (2014-2019) كزوجة للرئيس بيجي قائد السبسي.



وفي مجلة ليدرز، عدد ديسمبر 2014، وصفت السيدة كيف كان لقاءها بزوجها الراحل :"كنت صغيرة وقتها وكنت لا أزال أدرس في باريس، وعادة ما كنت أتواجد بمنزل عمتي خلال الصيف، وهناك قابلته، بدأ الأمر هكذا، وعندما عدنا إلى تونس ، تزوجنا في عام 1958 . وهذا يجعلنا في زواج من 57 سنة (في 2014) قضيناها في سعادة خالصة".



ووصفت الزوجة الراحلة زوجها :إنه "زوج استثنائي، أب استثنائي ، حنون دائمًا ، مسؤول دائمًا. لديه هذه الهدية النادرة التي تجعل من حولنا في جو عائلي أكثر ودية ، وأكثر متعة. حتى في الأوقات الصعبة ، فإنه دائمًا ما يكون هادئًا ومطمئنًا. عندما أشعر بالقلق حيال شيء ما ، سرعان ما يتمكن من تبديد مخاوفي".



وذكرت :"نحن نعيش حياة بسيطة للغاية، عائلية جدا".



وقبل انتقالها في 2014 إلى قصر قرطاج قالت: "سيكون الأمر صعبًا جدًا. لا أستطع العيش دون أن يكون بجانبي أبنائي وأحفادي ، وعائلتنا من حولنا".



وللباجي قائد السبسي وزجته، 4 أبناء، هم "آمال، وسلوى، وحافظ، وخليل"، من زوجته شاذلية فرحات، الذين اصطفوا لتلقي العزاء من القادة الحاضرين ورجال الدولة والحضور من العائلة أيضا.