علاج الشيب المبكر.. 6 أسباب صادمة و3 حلول طبيعية



كيف يحدث الشيب المبكر؟



أسباب الشيب المبكر



طرق الوقاية من الشيب المبكر



وصفات طبيعية لـ علاج الشيب المبكر:



1- الشاي الأسود

اخلطي 2 ملعقة من الشاي الأسود مع ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء واغليه على النار وبعد أن يبرد اشطفي شعرك به، وكرري التجربة مرتين أسبوعيًا.



2- الليمون

دلكي فروة رأسك بنصف ليمونة جيدًا حتى تتشبع الفروة بعصير الليمون واتركيه على شعرك حتى تمتصه بصيلات الشعر، ومع الاستمرار على هذه الطريقة ستلاحظين تغيير في لون شعرك وتقليل خصلات الشعر البيضاء.



3- عصير البصل

افرمي بصلة واعصريها جيدًا واستخدمي ماء البصل في تدليك فروة الرأس واتركيه على شعرك لمدة ساعة قبل الاستحمام.



مصدر المعلومات موقع stylecraze.

علاج الشيب المبكر من الأمور التي تهتم بها غالبية النساء، فهو غير مرتبط بالعمر بل تبدأ خصلات الشعر الأبيض في الظهور من العشرينيات، وهي مشكلة تعاني منها نسبة كبيرة من الفتيات، البعض يتأقلم معها، وبعضهن يلجأن لأساليب أخرى لإخفاء الشيب المبكر، إما بالصبغات أو الطرق الطبيعية الأخرى، إلا أن علاج الشيب المبكر قد يتطلب استشارة طبيب لعلاج أساس المشكلة أولًا ثم اللجوء إلى طرق أخرى مثل بعض الوصفات الطبيعية التي تقلل ظهور الشعر الأبيض.تحتوي بصيلات شعرك على خلايا تصبغ تسمى الميلانين، وهو المسئول عن إعطاء شعرنا اللون الطبيعي، وكلما زاد محتوى الميلانين الذي تفرزه بصيلات شعرك كلما كان لون شعرك أكثر قتامة، وبالمثل، كلما انخفض محتوى الميلانين الناتج عن بصيلات شعرك، كلما كان شعرك أخف، ومع التقدم ​​في السن تحدث خسارة في هذه الخلايا، مما يؤدي إلى تقليل شدة اللون وفقدان اللون في نهاية المطاف.1- بنسبة كبيرة يكون الشيب المبكر أمرا وراثيا، وهنا يصعب حل المشكلة سواء للرجال أو النساء، وفي هذه الحالة يلجأ الكثير إلى صبغ الشعر باستمرار لإخفاء الشيب المبكر.2- نقص فيتامين ب 12سبب آخر مهم يؤدي إلى الشيب المبكر وهو نقص فيتامين ب 12، فغياب أو نقص هذا الفيتامين يسمح لعملية الشيب أن تحدث بشكل أسرع وقبل ذلك، ويبدأ الشعر الرمادي في الظهور في سن أصغر بكثير مما كان يمكن أن يحدث في حال توفر فيتامين ب 12.3- مشاكل الغدة الدرقيةإذا أصيب الشخص بمرض خطير أو بعض المشكلات الصحية على مدار فترة طويلة، فيمكنك أن تتوقع رؤية الشيب المبكر، أيضا، يميل الأشخاص الذين يعانون من الغدة الدرقيةإلى ظهور الشيب المبكر بشكل أسرع.4- سوء التغذيةفكل ما تأكله ستراه على بشرتك وشعرك، وعلى صحتك العامة، فالنظام الغذائي الصحي يمنح الجسم جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها ليعمل بشكل صحيح، فإذا كنت بصحة جيدة، فسيظهر شعرك أيضًا علامات، وهذا سوف يساعد أيضا في تأجيل ظهور الشيب المبكر.5- الإجهادفكلما زاد مقدار الضغط الذي تعاني منه، زادت فرص تعرض صحتك للتأثر بشكل سلبي، وأولئك الذين هم عرضة للإجهاد بشكل مستمر تظهر علامات الشيب المبكر رغم صغر سنهم.6- التدخينأثبتت الدراسات أن أولئك الذين يدخنون هم أكثر عرضة 4 أضعاف للشيب المبكر من غير المدخنين، فيؤثر التدخين بشكل مباشر على البشرة والشعر ويغير لون الجلد والشفاه ويسبب ظهور خصلات الشعر البيضاء بشكل أسرع.1- الإقلاع عند التدخين قدر المستطاع لما له من تأثير سلبي مباشر على البشرة والشعر.2- تقليل التوتر والإجهاد، وتنظيم الوقت ومحاولة السيطرة على الأعصاب وحل المشكلات بصبر ويسر حتى لا يزداد التوتر والقلق الذي يؤدي غلى الأرق والإجهاد وبالتالي يبدأ الشيب المبكر في الظهور.3- التغذية السليمة هي مفتاح كل شيء، فعليك اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الغذائية المختلفة وكذلك مجموعة فيتامينات مفيدة للبشرة و الشعر وتمنع ظهور الشيب المبكر، فاحرص على تناول البروتينات ومنتجات الألبان.4- عليك إجراء تحليل لفصل الغدة الدرقية بانتظام، لأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بالغدة الدرقية أكثر عرضة للشيب المبكر.5- ابتعد عن استخدام الشامبو الذي يحتوي على مواد كيميائية، فهي قاسية على الشعر ويؤثر على لون الشعر وتساقطه أيضا.6- عدم ترطيب الشعر بانتظام قد يتسبب في الشيب المبكر، لذا فالشعر الجاف هو الأكثر عرضة للشيب المبكر، فمن الأفضل اتباع روتين للشعر وترطيبه بالزيوت الطبيعية المناسبة.7- تجنب استخدام زيوت الشعر المعطرة، حيث تحتوي زيوت الشعر هذه على العطور التي قد تحتوي على مواد كيميائية قوية، وكلما كان الزيت طبيعيًا، كانت النتائج أفضل وتقليل الآثار الجانبية مثل الشيب المبكر.