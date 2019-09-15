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فن

نجمة الشمال يتصدر نسب المشاهدة في تركيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:13 م
مسلسل نجمة الشمال
مسلسل نجمة الشمال
نورا نبيل
تمكن مسلسل نجمة الشمال من تصدر نسب المشاهدة في تركيا، حيث حصد المركز الأول متفوقًا على مسلسل هيا لنذهب والذي جاء بالمركز الثاني.

أما مسلسل حكاية عائلة فقد جاء بالمركز الثالث بالقائمة التي يصدرها موقع gecce بشكل يومي.

جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على إثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.

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