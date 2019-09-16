صابر الرباعي ينعى الفنانة التونسية منيرة حمدي

حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على نعي صديقته الفنانة التونسية منيرة حمدي، بعد وفاتها مساء أمس الأحد، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب صابر الرباعي في منشوره، قائلًا: "ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.



وحصلت حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005.



