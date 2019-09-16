ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

صابر الرباعي ينعى الفنانة التونسية منيرة حمدي

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:10 ص
صابر الرباعي
صابر الرباعي
سعيد فراج
حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على نعي صديقته الفنانة التونسية منيرة حمدي، بعد وفاتها مساء أمس الأحد، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صابر الرباعي في منشوره، قائلًا: "ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي، خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وبدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة عام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

وحصلت حمدي على جوائز عدة بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء عام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في عام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في عام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في عام 2005.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صابر الرباعي يطلق عنوانا على مهرجان قرطاج 2019

وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدى

اخبار الفن.. وفاة منيرة حمدى.. وآخر تطورات حالة عاصى الحلانى.. تعليق نوال الزغبى على صلحها مع إليسا

ترشيحاتنا

أين تذهب الملائكة بعد موت الإنسان؟.. الإفتاء تجيب

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

جدول الدوري يعيد إحياء استاد غزل المحلة باستضافة لقاء للزمالك.. تعرف عليه

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

انفراجة كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع ايهاب جلال لتدريب منتخب مصر

الخطيب يستجيب.. فايلر يضغط على مسئولي الأهلي بهذا الأمر قبل لقاء الزمالك في السوبر

بالأحضان والقبلات .. إيهاب جلال يودع لاعبي المصري .. الأقرب لتولي تدريب منتخب مصر .. فيديو

متابعة تحرج مفيدة شيحة بسبب أنفها.. ورد غير متوقع من الإعلامية

بالصور.. ليلة مقتل أبو حمزة الإرهابى.. تفاصيل مأمورية الفجر والثأر لشهداء الجيش والشرطة من خلية جلبانة بشمال سيناء

رسميا.. الترجى بطلا لدورى أبطال أفريقيا بعد فضيحة رادس بشكل نهائى

حملوه على الأعناق.. مؤمن زكريا يفاجئ الجمهور المحتشد أسفل منزله.. شاهد ماذا فعل

المصري يكشف تفاصيل إتمام تعاقد منتخب مصر مع إيهاب جلال ..فيديو

اتحاد الكرة ينصف الأهلي وبيراميدز ويتجاهل الزمالك فى مؤجلات الدوري.. تفاصيل

خلفا لـ تركى ال الشيخ.. رئيس جديد لـ الاتحاد العربى لكرة القدم

فضيحة جديدة للجزيرة.. تفاصيل مثيرة ..فيديو

تشاجرا عقب الزفاف بأيام .. عروس الدقهلية تطعن زوجها بسكين وجهود مكثفة لضبطها

بعد الهزيمة من جينيراسيون.. مرتضى منصور يتصل هاتفيا ببعثة الزمالك في السنغال.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان اسود قصير.. سيرين عبد النور تحضر عيد ميلاد وائل كفوري.. شاهد

بفستان برتقالي كت قصير وخلخال.. سالي عبد السلام في إطلالة جديدة

بجامب سوت وحذاء رياضي .. سميرة سعيد فى إطلالة جديدة بـ TheVoice 5