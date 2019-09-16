حظك اليوم الاثنين 16 /9 /2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الأثنين 16 سبتمبر 2019 كشفت عنها خبير الأبراج خالد محمد .



:برج الحمل



مهنيًا: لا يكن كل اعتمادك فى العمل على مساعدة زملائك ، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد وبكل اتقان



عاطفيًا: في الحب هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك فلا تزعل اذا كان هناك خصام مع الشريك



صحيًا: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق



برج الثور:



مهنيًا: يجب ان تشاطر الآخرين الأفكار والمعلومات وان تعطي وجهة نظرك برويّة، إحذر المزاجية وحاول ان تهتم بالزملاء ولا تهملهم



عاطفيًا: الغيرة تعدّ من العوامل السلبية في العلاقة بالشريك، فحاول أن تحاسب نفسك قبل أن تحاسب الشريك فترتاح أكثر



صحيًا: إذا شعرت بأن وضعك الصحي يتحسن، فهذا جراء تطبيق إرشادات أصحاب الاختصاص في مجال



برج الجوزاء:



مهنيًا: لن تدور عجلة العمل كما ترغب، استرح قليلًا واغتنم هدوء الأجواء للاستشارة والبحث والمزيد من التدقيق.



عاطفيًا: يضفي أمر مستجد هذا اليوم على علاقاتك العاطفية جدية أكبر ووقارًا أو ربما بعض القسوة.



صحيًا: تجد نفسك بين الحين والآخر منزعجًا وقلقًا ومضطربًا، الحلّ بالخروج ومشاركة الأصدقاء في بعض الأنشطة.



برج السرطان:



مهنيًا: غلطة ارتكبتها أخيرًا تضعك في موقف حرج مع الزملاء العمل، إجتهد لإعادة الأمور إلى نصابها حتى تتجنب المشاكل مستقبلا



عاطفيًا: تواصل مع الحبيب واستمع إلى مشاكله، أنت أفضل صديق له في مثل هذه الظروف فتقرب اليه وقف الى جانبه



صحيًا: قم بالمبادرة لدعوة الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة أو الذهاب في رحلة صيد



برج الاسد:



مهنيًا: أنت ممتلئ بالنشاط والحيوية ولديك القدرة على تحقيق الكثير من المهم الموكلة اليك كما ان الفلك سيكون الى جانبك الفترة القادمة



عاطفيًا: قد تبدأ علاقة عاطفية جديدة تبقيها سرًا وبعيدة عن أعين المتطفلين، خوفًا من التدخلات التي قد تثير لك مشاكل



صحيًا: كن متأنيًا، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ







برج العذراء:



مهنيا، حالك النفسية المشوشة تؤثر سلبًا في عملك فتشعر موقتًا بأنه ممل وفاشل فحاول ان تغير الروتين حتى تتغلب على حالتك النفسية



عاطفيًا: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توترًا مستمرًا، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان



صحيًا: قد تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطراريًا ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك



:برج الميزان



مهنيًا: يخيّم على جو هذا اليوم مناخ جميل من التفاهم، ترتاح إلى الأجواء وتخطط لمشروع جديد يكون النجاح هو مصيره



عاطفيًا: قد تنتهي من الماضي مع الشريك وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر وطموح لبناء علاقة راسخة



صحيًا: واظب على المشي ساعة يوميًا، أقله بعد العودة من العمل لتتخلص من التشنج



برج العقرب:



مهنيًا: عليك المثابرة لتتمكن من تحقيق ما كنت تحلم به منذ مدة طويلة، وخصوصًا أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى



عاطفيًا: بعض المشاعر قد تكون عبئًا عليك في العلاقة بالشريك، لذا، يستحسن أن تكون أكثر رصانة في المستقبل



صحيًا: خير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط في تناول الطعام الدسم والابتعاد عما يضر الصحة



برج القوس:



مهنيًا: إحذر الجو المتوتر والعدائية فهذا اليوم دقيق جدًا وربما ينذر بقطيعة وشعور بالوحدة فكن حذر



عاطفيًا: قد يعلوالصوت إذا تصرفت بشراسة مع الشريك ولن تتوصلا إلى حلّ إذا لم تقدّما تنازلات، فحاول ان تكون هادئ في حوارك مع الشريك



صحيًا: تفرح لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على الصعيد الصحي، وتسعد بجميع الاخبار الايجابية



برج الجدي



مهنيًا: لا أجد في سمائك تنافرًا ولهذا السبب أشجعك على أخذ المبادرة والسير قدمًا نحو الافضل حتى لو اصطدمت أحيانًا ببعض العوائق



عاطفيًا: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما



صحيًا: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافًا عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها



برج الدلو:



مهنيًا: تنعم بيوم مناسب وتختبر جديدًا مشوّقًا، وتُقدَّم إليك خيارات كثيرة وتتعزّز ثقتك بالنفس وهناك ارباح مالية فى الطريق



عاطفيًا: مكاسب غير متوقعة في العلاقة تنعكس ارتياحًا عند الشريك وتزيده تعلقًا بك وتقوي العلاقة بينكما اكثر



صحيًا: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق ومشاكل الحياة وتجدد الطاقة الداخلية



برج الحوت:



مهنيًا: قد تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيّف مع ظروف جديدة، انتبه لتطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص



عاطفيًا: تتحرر من قيد إذا كنت مرتبطًا، وتتخلى عما يزعجك، وتخوض تجربة جديدة تحفزك جدًا



صحيًا: مشاكلك الصحية المتراكمة لا تبعث اليأس في نفسك ولن تدفعك إلى اتخاذ قرار قد لا تحمد عقباه