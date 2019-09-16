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فن

شاهد.. أول رسالة من سوسن بدر بعد إجراء عملية جراحية دقيقة بركبتها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:24 م
سوسن بدر
سوسن بدر
شروق حمدى
وجهت الفنانة سوسن بدر رسالة لطمأنة جمهورها من خلال صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات " انستجرام"، بعد إجرائها عملية دقيقة بمفصل الركبة

وقالت سوسن بدر، تعليقا على الصورة: "حابة اشكر كل الناس اللي اطمنت عليه ! حرد عليكم كلكم في اقرب فرصة اول ما اخلص العلاج الطبيعي ! شكرًا لمحبتكم و اهتمامكم ".

وانهالت تعليقات متابعى سوسن بدر بعد نشرها الصورة متمنين لها الشفاء العاجل والعمر الطويل.

يذكر أن الفنانة سوسن بدر اعتذرت عن المشاركة فى لجنة تحكيم مهرجان الجونة السينمائي لهذه الدورة نظرا لحاجتها إلى إجراء جراحة دقيقة بمفصل الركبة.

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