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اقتصاد

بسعر 16.29 للشراء.. الدولار يسجل أعلى هبوط في ختام تعاملات البنوك اليوم

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:49 م
دولار
دولار
محمد يحيي
هوى الدولار لأدنى سقوط له بنهاية تعاملات اليوم، الإثنين، بمعدل تجاوز حاجز الـ10 قروش منذ الأسبوع الماضي، ليصل أقل سعر صرف له حاليا لـ 16.29 جنيه.

سجل الدولار أقل سعر له ببنكي التجاري الدولي والمصرف المتحد عند 16.29 جنيه للشراء و 16.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار ببنك العربي الافريقي الدولي نحو 16.3 جنيه للشراء و 16.4 جنيه للبيع و كذلك الحال بالنسبة إلى بنك قناة السويس، أما في بنوك كريدي أجريكول و سايب و عوده، فبـ 16.31 جنيه للشراء و 16.41 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار ببنوك "الأهلي الكويتي، مصر إيران للتنمية، الأهلي اليوناني، المصري الخليجي" عند 16.33 جنيه للشراء و 16.43 جنيه للبيع.

وبلغ الدولار في بنوك " مصر، الأهلي" نحو 16.33 جنيه للشراء و 16.43 جنيه للبيع ، أما في بنك البركة فبـ 16.34 جنيه للشراء و 16.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 16.42 جنيه للشراء ة 16.52 جنيه للبيع، أما بنك الاسكندرية فوصل سعر صرف الدولار به لـ 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر صرف للدولار ببنك التعمير والإسكان ليصل لـ 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع.

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