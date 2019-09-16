باسم سمرة يصور فيلم صندوق الدنيا بعد مهرجان الجونة

يبدأ الفنان باسم سمرة تصوير دوره فى فيلم "صندوق الدنيا" بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائى الذى ينطلق الخميس المقبل.



يقدم باسم سمرة فى الفيلم دور سائق ميكروباص ويتعرض لعديد من المواقف الصعبة.



يعد فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة جماعية ويشارك فيه نجوم كبار منهم باسم سمرة ورانيا يوسف وخالد الصاوى وعلاء مرسى وصلاح عبد الله.



والفيلم ينتمي إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية، التى تدور على عدد من القصص الإنسانية المؤثرة، التي تدور في منطقة وسط البلد بالقاهرة.