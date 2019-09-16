بعد تداولها على فيسبوك.. الجوافة الحمراء تعالج سرطان الثدي والبروستاتا



باحتوائها على العديد من الفيتامينات تحتوى على 4 أضعاف ما يحتويه البرتقال من فيتامين سى كما تحتوى على 10 أضعاف.





ما يحتويه الليمون من فيتامين (أ)





كما تحتوى على فيتامينات B2; E .





وتحتوي علي الألياف والكالسيوم والنحاس وحمض الفوليك، والحديد والمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم.





الجوافة الحمراء تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الجوافة البيضاء.



وتقى الجوافة الحمراء من انسداد الشرايين، ومشاكل الجهاز العصبي، وسرطان البروستاتا، وتمل على منع الإصابة بسرطان الثدي.



وأشارت الأبحاث إلى أن مضادات الأكسدة هذه تعمل على الوقاية من الإصابة بداء شرايين القلب التاجية.







تداول مستخدمو فيسبوك صورة لـ فاكهة الجوافة باللون الأحمر، وأكدوا انتشارها وسط الجوافة البيضاء، وأعجب الكثير بلونها المختلف عن الجوافة المعروفة لدي المصريين.وأوضح المهندس الزراعي محمد رشيد أن الجوافة الحمراء معروفة بالجوافة الاستوائية وتحتوي علي فيتامينات وعناصر أعلى من الجوافة البيضاء كما أنها تختلف في الطعم والرائحة.وتتميز الجوافة الحمراء بعدة فوائد وهي: