محافظ الإسكندرية يبحث مع السفير البرازيلي التعاون في السياحة والاستثمار والصناعة

بحث محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، مع سفير البرازيل لدى القاهرة هوي أمار، سبل دعم العلاقات بين الإسكندرية وإحدى المدن البرازيلية، وفرص تبادل الخبرات وتدعيم أواصر الصداقة، وزيادة الاستثمارات بين الجانبين.



وأكد عبد العزيز قنصوة، أن المحافظة ترحب بإقامة علاقات تعاون في المجالات الصناعية وغيرها من المجالات وزيادة فرص الاستثمار، خاصة أنها عاصمة مصر الثانية وتعد واحدة من أهم محافظات الجمهورية في مجال السياحة والاستثمار والصناعة، وبها أكبر ميناء بمصر والذي بدوره يسهل عملية تبادل التجارة بين الدول، كما تتمتع بوجود العديد من المناطق الصناعية بها بمختلف الصناعات وتمتلك فرصا استثمارية كثيرة.



وأوضح عبد العزيز قنصوة، أن الإسكندرية تملك العديد من المناطق التاريخية والأثرية، مثل مكتبة الإسكندرية والميناء الشرقي وبقايا الفنار القديم، ومشروع إنشاء متحف للآثار الغارقة، لافتًا إلى أنه من الممكن تبادل لقاءات بين رجال الأعمال بالإسكندرية والبرازيل، وكذلك تبادل لقاءات بين الغرفتين التجاريتين المصرية والبرازيلية لتوقيع اتفاقيات تعاون مع إحدى المدن البرازيلية، في إحدى المجالات المشتركة بين الجانبين.



من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بتواجده في الإسكندرية خاصة مع زيارة السفينة البرازيلية "نافيو ايسكولا برازيل"، لعروس البحر المتوسط لأول مرة منذ عدة سنوات، مؤكدًا ضرورة زيادة سبل التعاون بين الجانبين، ومقترحًا إبرام اتفاقيات تعاون بين الإسكندرية وسانتوس أكبر المدن البرازيلية.