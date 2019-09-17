برشلونة يبدأ صفحة جديدة في دورى ابطال اوروبا بمواجهة نارية مع دورتموند

يحل فريق برشلونة الإسباني، ضيفًا على نظيره، بروسيا دورتموند الألماني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، في افتتاح دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويدخل الفريقان مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعد أن سحق برشلونة نظيره فالنسيا في الليجا المباراة الماضية بخماسية مقابل هدفين، وفاز دورتموند على منافسه باير ليفركوزن 4-0 في الدوري الألماني.



ويبدو فريقا برشلونة ودورتموند، المرشحين المنطقيين بجانب إنتر ميلان، لانتزاع بطاقتي التأهل بمجموعتهم التي تضم أيضًا سلافيا براج التشيكي.



ويبدأ برشلونة صفحة جديدة في دوري أبطال أوروبا، بعد أن أخفق في آخر موسمين وخرج بنتائج كارثية، حيث ودع بطولة الموسم قبل الماضي من الدور ربع النهائي على يد روما الإيطالي بـ"ريمونتادا" 3-0 رغم فوزه في الذهاب 4-1، وتكرر نفس السيناريو أمام ليفربول حامل اللقب في الدور نصف النهائي، حيث فاز البارسا 3-0 على ملعبه في الذهاب، قبل أن يحقق الريدز "ريمونتادا" تاريخية على "أنفيلد" بنتيجة 4-0.



وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، حيث أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا أنه لم يحسم موقفه من خوض اللقاء بشكل نهائي، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الملاعب منذ إنطلاقة الموسم.



وستكون مواجهة اليوم هي الأولى للفريقين في دوري أبطال أوروبا، لكنها المواجهة الأوروبية الثانية بينهما حيث التقيا من قبل في بطولة السوبر الأوروبي عام 1997، حيث تعادل في ألمانيا 1-1 وفاز برشلونة على ملعبه 2-0.



ويلتقي اليوم أيضًا، نابولي مع ليفربول، وتشيلسي مع فالنسيا، و إنتر ميلان مع سلافيا براج، وليون الفرنسي مع زينيت سانت بطرسبرج، وريد بول سالزبورج مع كي آر سي جينك، وأياكس أمستردام مع ليل، وبنفيكا مع لايبزيج ضمن منافسات الجولة ذاتها.