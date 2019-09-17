الشورى السعودى يوافق على قانون يبيح التبرع بالأعضاء البشرية

وافق مجلس الشورى السعودى أمس الإثنين على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية، الذي يتكون من 28 مادة، ويهدف إلى تنظيم إجراءات عمليات نقل وزراعة وحفظ الأعضاء وتطويرها، للمحافظة على الحياة البشرية، وحماية حقوق الأشخاص الذين تنتقل منهم أو إليهم الأعضاء البشرية وسَنّ العقوبات، وفق ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.



يهدف النظام إلى ترخيص المنشآت الصحية وتحديد مسؤولياتها، ومنع استغلال حاجة المريض أو المتبرع، أو الاتجار بالأعضاء البشرية.



جاء ذلك خلال جلسته العادية الرابعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.



أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان فى تصريح صحفى عقب الجلسة أن المجلس وافق على مشروع نظام التبرع بالأعضاء البشرية بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التى أبدوها تجاه مشروع النظام فى جلسة سابقة قدّمه رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتى.







