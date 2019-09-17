القابضة للمياه تستجيب لشكاوى المواطنين فى القاهرة والدقهلية

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان " شكوى من انفجار ماسورة مياه بترعة الشابورى": ماسورة مياه مكسورة أصابت المنطقة بالشلل" جاء فيه أن شركة صرف القاهرة أنه بالمعاينة علي الطبيعة تبين انه لا يوجد أي طفوحات أو أثار طفح بالعنوان المذكور أعلاه وأن منسوب صرف شبكات الصرف الصحي بالمطابق منخفض طبقًا لمعايير التشغيل القياسية للشبكات .





وبخصوص شكوى " مش عارفين نمشى .. سكان شارع شعبان موسى بالمرج يشكون من انتشار مياه الصرف.. صور" أفادت الشركة انه بالمعاينة علي الطبيعة تبين عدم وجود اي طفوحات بالشارع والحالة مرضية ولا يوجد أي مشاكل علمًا بأن الصيانة المختصة تقوم بالقضاء علي أي شكوي ترد إليها من خلال إتصالات المواطنين علي الخط الساخن 175 او عن طريق الصيانة المختصة كما يوجد شفاط متمركز بتلك المنطقة للقضاء علي أي حدث طارئ ويقام حاليًا مشروع ضخم بالمنطقة لتحسين خدمة الصرف الصحي بها .



