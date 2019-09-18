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ديني

حكم صلاة من يصلي بـ بنطلون مقطع؟.. الإفتاء ترد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:48 ص
حكم الصلاة بالبنطلون
حكم الصلاة بالبنطلون المقطع
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة الصلاة ستر العورة؛ لقوله تعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ ». 

وأضاف ممدوح، خلال لقائه بالبث المباشر عبر صفحتهم بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه ( أثناء صلاتي بالمسجد تصادف وجود شاب يرتدي بنطال مقطع ويكشف أجزاء من فخذيه فما حكم الدين فى صلاته رغم انه شاب منتظم فى الصلاة بالمسجد؟)، صلاته لا تصح لأن عورة الصلاة قد بدت، لأفتاً الى أن عورة الرجل فى صلاته من بين سرته وركبته وبما أنه متعمد وقاصد أن يصلى بهذه الهيئة حتى لو لم يكن يعلم فهذه الصلاة لا تصح وعليه ان تنصحه برفق ولين ومحبه أنه يجعل للصلاة ثياب مخصوصة تليق بالصلاة وتليق بالوقوف بين يدي الله.

وأشار الى أنه إذا كان متحقق فيه شروط صحة الصلاة باستقبال القبلة وستر العورة وطهارة البدن والثوب والمكان والملبس فإذا كانت هذه الأشياء متحققة فالصلاة صحيحة ولا شئ به.

وتابع: إن هذه الموضة ظهرت فى عصرنا الحالى وهى ارتداء فئة الشباب البناطيل الممزقة من مواطن مختلفة، فمن كان يرتدي هذا البنطلون ووقف ليصلى به إذا كان يظهر محل عورته فلا يجوز الصلاة به.

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