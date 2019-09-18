موقف الشرع في تحديد نسبة الربح للتجار

وجهت إحدى السيدات سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه "ما موقف الشرع من تحديد نسبة الربح في التجارة، خاصة أني أتاجر في المفروشات والأقمشة؟





وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن تحديد نسبة الربح تكون بناء على العرض والطلب على السلعة أو المنتج، منوها أن الشرع لا يحدد نسبة ربح معينة لو تجاوزها التاجر يكون ماله من حرام، إلا إذا حددت الدولة تسعيرة معينة للمنتج.



