مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: القاهرة الأعلى فى عدد السكان..فيديو

أكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنه إذا تم عمل مقارنة بين عامي 2018 و2017 نرى أنه في عام 2018 انخفضت نسبة المواليد بنسبة 175 ألف مولود.



وأضاف مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن الجانب السلبى هو أن معدلات النمو مازالت مرتفعة خاصة فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن المواطن إذا أراد الشعور بعائد التنمية يجب أن يكون معدل النمو السكاني أقل.



وتابع مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القاهرة تمثل الأعلى فى عدد السكان بإجمالى 9 ملايين و878 ألف و527 نسمة بينما محافظة بورسعيد حققت أقل معدل في عدد المواليد.



وأشار مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظات الصعيد تمثل أعلى نسب للإنجاب لذا يجب العمل على تغيير المفاهيم السائدة هناك.