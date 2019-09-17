بها عفن وتنظف بفُرش البلاط.. "سلامة غذاء البيطريين" تحذر من بعض أنواع الجبنة الرومي

حذرت الدكتورة شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من نوع كارثي من الجبنة الرومي تنظف بفرش البلاط لإزالة العفن.



وقالت شيرين زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميرهان حمدي في برنامج «تمام العاشرة» أنه تم تداول مجموعة من الصور التي طالها العفن ويتم تنظيفها بفرش البلاط في أماكن لا تتسم بالنظافة ولا تتوفر الشروط الصحية بها.



وأضافت أن هذه الصور حقيقة متواجدة في مصانع «بير السلم» التي لا تخضع للرقابة لأنها غير مرخصة، مشيرة إلى أنها طالبت بضرورة تغليظ العقوبات لكل من يغش المواد الغذائية والاتجار في المواد الغذائية الفاسدة، لان هذه الانواع تصنع بطرق غير معتمدة من الصحة.



وأوضحت شيرين زكي أن العقوبات التي تطبق على الفاسدين والخارجين عن القانون ضعيفة جدا خاصة ان معظمها غرامات مالية هزيلة جدا، وبالتالي لا يردع المخالفين، مؤكدة أنه لابد من تغليظ العقوبات حتى نمنع هذه المخالفات حفاظا علي صحة المواطنين، ويجب تجنب شراء هذه الأنواع، منها عدم تفضيل الجبنة الرومي المبشورة الجاهزة، والتي عليها عروض خاصة من بعض الأماكن غير معلومة المصدر.



ونصحت بالابتعاد تماما عن حواف الجبنة لاحتوائها على طبقة العفن والفطريات، ولابد من الشراء من أماكن محترمة لها اسمها وتتعامل مع مصانع مرخصة، وعدم الإصرار علي شراء جبنة رومي قديمة جدا، والتي يصاحبها النمو الفطري الضار، واللجوء إلى الجبنة الرومي العادية ونفرقها من ملمس الجبنة والذي يكون طريا لا يتشقق وليس بها نفس الطعم اللاذع للجبنة الرومي القديمة.