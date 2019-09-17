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أخبار البلد

ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:54 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين في المعرض
محمود نوفل
أكد السفير ياسر رضا، سفير جمهورية مصر العربية في واشنطن، أن عدد زوار معرض ملكات مصر الذي أقيم بمتحف ناشيونال جيوجرافيك بالعاصمة الأمريكية واشنطن تجاوز 96 ألف شخص.

وأفرد عدد من وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية مثل Washington Post – Wall Street Journal – Washington Diplomat – BBC مساحات واسعة للحديث عن المعرض الذي تناول حياة ست ملكات بمصر القديمة، حيث كشف المعرض عن تميز مكانة المرأة في المجتمع المصري القديم على نحو فاق جميع الحضارات القديمة.

وأشار سفير مصر في واشنطن إلى مشاركة السفارة مع مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك في تنظيم يوم عن مصر خلال شهر يوليو الماضي، لتسليط الضوء على مختلف جوانب الثقافة المصرية، وكذلك تنظيم جولات خاصة لزيارة المعرض لممثلي المؤسسات الأمريكية الرسمية ومجتمع الأعمال، إلى جانب اختيار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.

كما ثمّن السفير رضا تلك الفعاليات التي تسهم في دعم مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وتبرز وجه مصر الحضاري، مؤكدًا حرص السفارة على المساهمة مع الجهات الأمريكية في تنظيم تلك المعارض والأحداث الثقافية في إطار دور وزارة الخارجية في الترويج للثقافة والسياحة المصرية.

ومن المقرر أن تنتقل مقتنيات معرض ملكات مصر إلى معرض آخر عن الملكة نفرتاري يُقام في مدينة كنساس سيتي بولاية ميسوري خلال الفترة من 15 نوفمبر 2019 حتي 29 مارس 2020.
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور
ناشيونال جيوجرافيك تختار مصر لتكون محور أنشطة المؤسسة.. صور

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