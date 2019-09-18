حكاية جريمة شهر رمضان.. تفاصيل سقوط المتهمين بقتل سائق المنوفية

غمرت السعادة مدينة منوف بمحافظة المنوفية بعد تمكن مديرية الأمن من التوصل لقتلة الشاب عبده زنفل، والعثور عليه وسط الزراعات في شهر رمضان، ولم يستطع أحد التوصل للجناة، مما أصاب الأهالي بحالة من الإحباط حتي تمكنت مديرية أمن المنوفية اليوم، الأربعاء، من إلقاء القبض على القتلة بعد ثلاثة أشهر من الواقعة التي شغلت الشارع المنوفي، وذلك بعد العثور على جثة السائق مقتولا وسط الزراعات بدائرة مركز شرطة السادات.



فبعد تحريات وجهود شاقة استمرت لثلاثة أشهر، توصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء ارتكاب واقعة القتل المدعو "سامي. ش"، مقيم قرية طملاي دائرة مركز منوف، والصادر ضده 8 أحكام حبس في قضايا تبديد، والمدعو "محمد. ه"، مقيم بقرية كفر داوود دائرة مركز شرطة السادات والمسجل سرقات.



واعترف المتهمون أمام رجال المباحث بارتكابهم الواقعة بعد مرورهم بأزمة مالية فقرروا سرقة تاكسي وبيعه وقاموا باستدراج المجني عليه بحجة توصيلهم لقرية كفر داوود ثم استوقفوه في وسط الزراعات وقاموا بخنقه، إلى أن فارق الحياة وسرقوا سيارته الخاصة.



وأضاف المتهمون أنهم كانوا على اعتقاد أنهم نجوا من العقاب، خصوصا بعد مرور فترة زمنية تخطت الثلاثة أشهر على ارتكابهم الواقعة.



كان مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا بتحرير محمد زنفل، والد السائق القتيل، محضرا بقسم شرطة منوف بتغيب نجله لمدة يومين وبعد البحث عنه عثر عليه بواسطة الأهالي قتيلا وسط الزراعات بمنطقة كفر داوود.