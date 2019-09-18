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برلمان

أول تحرك برلماني بعد استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال بسبب المنشطات

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:34 م
استبعاد مصر من بطولة
استبعاد مصر من بطولة العالم لرفع الأثقال
فريدة محمد
تقدم النائب طارق متولى، نائب السويس، بطلب إحاطة عاجل عما حدث من استبعاد مصر من بطولة العالم للأثقال، وتورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها لهم منذ فترة، مما تسبب فى حرمان مصر كلها من ممارسة النشاط الدولى لمدة عامين، وأن ذلك هو النتيجة الطبيعية للإهمال والتقصير.

وأشار النائب إلى هذا الإهمال بسبب نقص خبرات القائمين على الاتحاد أو المسئولين عن الأمور الإدارية بها، ما يتسبب فى إلغاء معسكرات أو القبض على بعثات أو غرامات دولية، كما حدث من خمسة أعوام، أو وقف النشاط مثلما حدث الآن، كما تم احتجازهم في مطار القاهرة منذ عام، بعد وجود كميات ضخمة من المكملات الغذائية (منشطات) في حقائب اللاعبين الدوليين العائدين من معسكر خارجي بكازخستان.

وأضاف النائب أن الأزمات والكوارث الرياضية باتحاد رفع الأثقال مستمرة منذ فتر ةبسبب الحرب الداخلية والصراعات من أجل المصالح الشخصية دون النظر لمصلحة اللعبة، ومنذ عدة أشهر يقوم أعضاء المجلس إما بالتغيب عن الحضور أو عدم التوقيع علي محضر الجلسات عند كل اجتماع لمجلس الإدارة حتى لا يتم اتخاذ أو تفعيل أى قرارات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى فى المجلس، ليصبح الاتحاد "محلك سر" لا يتقدم ولكن يتأخر فقط.

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