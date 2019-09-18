ثقافة دمياط تواصل حفلات ختام الأنشطة الصيفية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالاتها بختام الأنشطة الصيفية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث أقامت مكتبات الروضة وكفر المنازلة وبيت ثقافة السرو معارض فنون تشكيلية لنتاج ورش برنامج يلا نرسم طوال الصيف إلى جانب تكريم الرواد الموهوبين، إلى جانب مسابقات معلومات عامة للرواد من كتاب موسوعة الأوائل بمكتبة الروضة، وضمن نشاط نوادي الأدب عقد بيت ثقافة الزرقا ندوة شعرية مع الشاعر محمد مصطفى ابو خليفة للاستماع إلى مشاركات الرواد الموهوبين في الشعر والإلقاء.



وبحسب بيان، الأربعاء، نفذت مكتبة الغوابين ورشة فنية للرسم والتلوين وورشة أخرى باستخدام اللوحات التفاعلية مع الرسم على الوجه لقصر ثقافة الطفل بمركز حلم ابني لذوي القدرات الخاصة، واستمر برنامج يلا نعرف رموز بلدنا بقصر ثقافة دمياط وببيت ثقافة السرو ومكتبات "الغوابين وكفر المياسرة وكفر ابو غالب وكفر المنازلة وميت الخولي والبصارطة" بتناول لعدد من الشخصيات والرموز ومنهم السفير عبد الرءوف الريدي سفير مصر في الولايات المتحدة، ولد في 1933 بمحافظة دمياط الحاصل على ليسانس حقوق 1954، ماجستير الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي من جامعة كولومبيا، عمل بوزارة الخارجية 1955، عين ملحقا في البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، عمل في إدارة الهيئة الدولية ومكتب وزير الخارجية، مدير إدارة البحوث والتخطيط السياسي بوزارة الخارجية، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، سفير مصر في باكستان 1979، ثم عمل في الأمانة العامة للجامعة العربية ، ومستشارا في البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، مدير إدارة الهيئات الدولية 1983، سفير مصر في الولايات المتحدة 1984، اشترك في أول مؤتمر لعدم الانحياز ورأس وفد مصر في مؤتمر نزع السلاح وشارك في وضع لوائح ومواثيق عمل منظمة الدار البيضاء وكان أول رئيس لمجلس العلاقات الخارجية المصري.



كما تم تناول الحديث عن شخصية د. درية شرف الدين، وهي إعلامية وناقدة سينمائية وكاتبة مصرية، ولدت في مدينة دمياط ودرست في أكاديمية الفنون في القاهرة شغلت عدة مناصب منها رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية ومنصب وكيل أول وزارة الإعلام ورئيس قطاع القنوات الفضائية وهي عضو في الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا في مصر، كما أن اسمها مذكور في موسوعة "المرأة عبر العصور" والتي صدرت عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتقلدت منصب وزيرة الإعلام في حكومة الببلاوي في 2013 واستمرت في منصبها كوزيرة للإعلام في حكومة المهندس إبراهيم محلب.