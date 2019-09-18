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أخبار العالم

بعد حادث أرامكو.... الكويت تعلن رفع درجات الاستعداد الأمنية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:05 م
الجيش الكويتي
الجيش الكويتي
أ ش أ
رفعت وزارتا الدفاع والداخلية الكويتيتين من درجات استعدادهما؛ لتأمين مختلف المواقع والمنشآت في الكويت.

وقالت وسائل إعلام محلية كويتية مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت رفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم 1 ابتداءً من غد الساعة 6:00 صباحًا على عموم وحدات القوة البرية، رفع الجاهزية القتالية إلى رقم 1 ابتداءً من 12:00 صباحًا.

وأضافت أن وزارة الداخلية أعلنت هي الأخرى تعميمًا إلى رؤساء المخافر أقسام الشرطة، برفع الجاهزية، وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية، والاستعداد لأي استدعاء.

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