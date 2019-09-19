إنشاء ممشى سياحى.. تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، أعضاء المكتب الاستشارى المكلف بتطوير خليج نعمة.





ويشمل برنامج التطوير إنشاء ممشى سياحى بطول 4 كيلومترات يبدأ من ميدان افريقيا وحتى متحف الحضارات ويشمل كافة عناصر الترفيهية، والكافيتريات ومحلات ومراكز العاب اطفال وبحيرات صناعية ونافورة راقصة وساحة احتفالات.





إضافة إلى تطوير طريق الملك عبدالله وتبلغ التكلفة التقديرية حوالى 500 مليون جنيه ، ويبدأ المكتب الاستشاري برئاسة الدكتور ايمن عاشور، عميد كلية هندسة عين شمس، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والأساتذة المختصين فى أعمال التجميل واللاندسكيب والطرق فى إعداد التصميمات والتى تستمر لمدة 3 أشهر من الان.



