ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إنشاء ممشى سياحى.. تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:34 ص
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ، أعضاء المكتب الاستشارى المكلف بتطوير خليج نعمة.

ويشمل برنامج التطوير إنشاء ممشى سياحى بطول 4 كيلومترات يبدأ من ميدان افريقيا وحتى متحف الحضارات ويشمل كافة عناصر الترفيهية، والكافيتريات ومحلات ومراكز العاب اطفال وبحيرات صناعية ونافورة راقصة وساحة احتفالات.

إضافة إلى تطوير طريق الملك عبدالله وتبلغ التكلفة التقديرية حوالى 500 مليون جنيه، ويبدأ المكتب الاستشاري برئاسة الدكتور ايمن عاشور، عميد كلية هندسة عين شمس، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والأساتذة المختصين فى أعمال التجميل واللاندسكيب والطرق فى إعداد التصميمات والتى تستمر لمدة 3 أشهر من الان.

حضر اللقاء اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومديري عموم المديريات والإدارات المعنية.
إنشاء ممشى سياحى.. تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ
إنشاء ممشى سياحى.. تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ
إنشاء ممشى سياحى.. تطوير خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس مدينة شرم الشيخ: شركة عالمية تتولى تطوير خليج نعمة

جنة في قلب العاصمة.. شاهد سور مجرى العيون وبحيرة عين الحياة بعد التطوير

ممشى سياحي ومرسى ومناطق ترفيه وفندق .. اعرف خطة الدولة لتطوير سور مجرى العيون

ترشيحاتنا

ثبت صنم.. شاهد كيف استقبل لاعبو بيراميدز نجم الأهلي فى تدريبات اليوم

حققت حلمها بمقابلة مينا مسعود.. شاهد حفيدة عادل إمام

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة حرص عليه النبي صباحا ومساء .. تعرف عليه

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

الجيش الليبي: الإخوان سيندمون على إرهابهم قريبا

فى حمام السباحة.. رانيا منصور تثير الجدل قبل افتتاح مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور