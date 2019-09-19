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رياضة

مصر ترفع دعوى رسمية للمحكمة الرياضية.. اعرف السبب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:24 م
محمد إيهاب
محمد إيهاب
منتصر الرفاعى
قرر وزير الشباب والرياضة رفع دعوى قضائية فى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان للتظلم على قرار الاتحاد الدولى للرفع الأثقال إيقاف الاتحاد المصرى للعبة.

وكانت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال رفعت توصية بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات الدولية الخاصة باللعبة لثبوت تعاطي 7 رباعين المنشطات، وهو ما يعنى غياب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال عن المشاركة بالأولمبياد المقبلة.

ومن المقرر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن القرار الكامل بخصوص مصر ومشاركتها في المنافسات الدولية خلال العامين القادمين في اجتماع يقام على هامش بطولة العالم في تايلاند خلال الأيام المقبلة.

وقال مسئولو وزارة الشباب والرياضة إنهم لم يتلقوا حتى الآن قرار إيقاف الاتحاد المصرى للأثقال رسميا، مشيرا إلى أن هناك تكليفا للمحامى الدولى نصر عزام ومحام تونسى لمتابعة الدعوى القضائية الخاصة بالأزمة.

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