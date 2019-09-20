فيديوجراف| كارثة.. فوار راني وزانتاك يسببان السرطان

أصدرت وزارة الصحة المصرية قرارا بمنع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لاحتوائها علي شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفصة وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والتي أفادت احتواء مادة الرانتيدين علي شوائب نيتروزامين المسرطنة.



وبناء على التقرير قررت وزارة الصحة المصرية سحب جميع مستحضرات Recall وزنتاك بكل تركيزاته لحين التأكد من خلو المستحضرات من الشائبة المسرطنة وفقا لشركة جلاكسو مالكة المستحضر.



كما أمرت بسحب جميع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لحين الانتهاء من الاجراءات التي تؤكد سلامة المادة وتشمل 21 نوعا من الدواء والتي نستعرض اسمائهم من خلال الفيديوجراف التالي.