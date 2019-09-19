لأول مرة في سيناء.. الميني فوتبول تنضم لـ نادي شرم الشيخ الرياضي

أعلن أحمد سمير سليمان رئيس الاتحاد المصرى للمينى فوتبول أن اتحاد اللعبة سوف يضم فريقا من نادي شرم الشيخ الرياضى للمشاركة فى دورى المينى فوتبول كأول ناد فى سيناء يشارك فى اللعبة .



وكان رئيس اتحاد المينى فوتبول زار نادى شرم الشيخ الرياضة والتقى مع محمد الغندور مدير النادي والذى وافق على تشكيل فريق من لاعبي النادى للمشاركة فى لعبة المينى فوتبول .



وتفقد رئيس اتحاد المينى فوتبول ملاعب نادى شرم الشيخ الرياضى والغرف الفندقية الموجودة بالنادي، مشيدا بالامكانيات الرياضية وجودة الملاعب.



وكان رئيس اتحاد المينى فوتبول قام بجولة على الملاعب والأندية ومراكز الشباب بجنوب سيناء حيث زار مدن شرم الشيخ ودهب وطور سيناء للتعريف باللعبة وضم فرق للدورى المصرى .

