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رياضة

اتحاد الكرة يكشف عن موعد ومكان قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عاما

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:19 م
اللجنة المؤقتة لإدارة
اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة
يسرى غازى
كشفت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن موعد ومكان إقامة مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر انطلاق منافساتها خلال شهر نوفمبر القادم.

وقررت اللجنة الخماسية المؤقتة إقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالإسكندرية.

كما اعتمدت اللجنة الخماسية المؤقتة برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة .

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