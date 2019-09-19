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ديني

حكم من أفطرت شهر رمضان في سنتين متتاليتين لظروف الحمل والرضاعة.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:58 م
حكم من أفطرت شهر
حكم من أفطرت شهر رمضان في سنتين متتاليتين لظروف الحمل والرضا
القسم الديني
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للحامل والمرضع الفطر في رمضان إذا خافت الضرر على النفس أو الحمل أو الرضيع، ويجب القضاء فقط.

وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: أفطرت شهر رمضان في سنتين متتاليتين لظروف الحمل والرضاعة فهل علي كفارة أم القضاء فقط؟ أنه لا يجب على هذه المرأة فدية ولا مال.

كانت دار الإفتاء، ذكرت في فتوى سابقة أنه إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.

أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا وجبتين من أوسط طعامها.

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