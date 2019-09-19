طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، تعد الطريقة الأسهل لربة المنزل من أجل الحفاظ على نظافة السجاد، ولكن تنظيف السجاد بدون غسيل لا تعرفه كثيرا من السيدات حيث يعتمد على تنظيف البقع دون استخدام مياه كثيرة أو الإجهاد فى غسل السجادة كلها، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل



طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل



السجاد دائم التعرض للأوساخ وتراكمها عليه، حيث من الممكن أن تتعرض السجادة إلى وقوع بعض السوائل بها أو الأوساخ بها نتيجة لعب الأطفال بها، ولذلك هناك عدة طرق للحصول على تنظيف السجاد بدون غسيل نرصد منها التالى:-



- التنظيف بالبخار حيث تعد طريقة شائعة لتنظيف السجاد نظرًا لقدراته على التنظيف العميق، حيث يتم رش البخار على السجادة لتخفيف الأوساخ وتفكيكها، مع عدم استخدام مياه كثيرة حتى لا يتشربها السجاد.

- استخدام الشامبو كـ طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، تعتبر الأفضل لـ السجاد وذلك من خلال رش رغوة الشامبو على الفور على البقعة المراد تنظيفها والانتظار حتى تجف، حيث تعتبر المساحيق الجافة خيارًا آخر خاليًا من الماء.

- كنس السجاد تعد أبرز طرق تنظيف السجاد بدون غسيل، وأفضلها للحفاظ عليها نظيفة.

- استخدام البطاطا المبشورة كـ طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل، تمثل الطريقة الأغرب، حيث أن البطاطا تقلل من الرائحة على السجاد.

- تستخدم أيضا صودا الخبز كحلول منزلية بديلة من أجل تنظيف السجاد حيث يعمل بشكل جيد على السجاد لإزالة الرائحة وذلك من خلال رش صودا الخبز على السجادة وتركها لبضع ساعات.



-كما يمكن تنظيف السجاد بدون غسيل من خلال استخدام ماء دافئ وفرشاة، يتم تنظيف المنطقة المتسخة من خلال فكرها باستخدام الفرشاة ويتم اضافة الماء برفق على المنطقة حتى لا ينقع الماء على الأرض، بعد الانتهاء من تنظيف البقعة يتم تشغيل مروحة للتهوية والمساهمة فى تجفيف السجاد بطريقة أسرع.





طريقة تنظيف السجاد بدون غسيل .. نصائح



- يٌنص السيدات دائما بالحرص على نظافة السجاد أول بأول من أجل الحفاظ على السجاد، حيث أن تحديد يوما واحدًا في الأسبوع لـ تنظيف السجاد بدون غسيل ضرورة، لإزالة الأوساخ والزيوت.



- تنظيف السجاد فى المناطق المزدحمة ومناطق ذات حركة مرور عالية بالسجاد، مرة واحدة يوميًا، وذلك لـ الحفاظ على نظافة هذه المناطق وصيانتها، خاصة فى المناطق التى يتم السير عليها مثل غرفة المعيشة وغرفة النوم وعند أبواب في المنزل.



- يُفضل خلع الأحذية بمجرد الدخول إلى المنزل حتى لا تتسخ السجاد، حتى يقلل من كمية الأوساخ والحطام على السجادة، هذا بالإضافة إلى وضع السجاد فى الغرف مع الإعتماد على وضع سجاد ترحيب بجانب الباب، حتى لا يتسخ السجاد، كما أنه سيوفر من الاضطرار إلى القيام بتنظيفات كبيرة على السجاد.