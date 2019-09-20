ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ القاهرة: تسهيلات للمتقدمين للتصالح في مخالفات البناء

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:35 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إعداد كشوف الحصر للمبانى المخالفة كل فى نطاقه خلال العشر سنوات الماضية ، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون ٍ رقم 17 لسنة 2019 والصادر فى يوليو الماضى والذى منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة .. مشيرا إلى أنه فور تقدم المواطن الراغب فى التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد ، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.

وفى هذا السياق نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح فى بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية ، حضرها المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق وم. أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء ، وم. هشام أبو سنة نقيب مهندسى القاهرة ، كما شهد الورشة من جانب المحافظة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.

وخلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات قامت المهندسة نفيسة هاشم بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وآليات تنفيذه ، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها ، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وأشارت إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية ، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات ، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اعرف المطلوب.. بدء تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالقاهرة| خدمات

من 500 لـ 5000 جنيه .. تعرف على قيمة رسوم فحص طلبات التصالح بالقاهرة

محافظ القليوبية يتابع تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

18 مليون وحدة سكنية مخالفة.. تعرف على إجراءات طلب التصالح فى مخالفات البناء

6 إجراءات.. خطوات التصالح في البناء المخالف بالإسكندرية.. خدمات

نقابة المهندسين تكشف تفاصيل تنفيذ التصالح مع مخالفات البناء.. النقيب: 8 حالات يجوز فيها التصالح.. وبرلماني: القانون أعاد النقابة إلى دورها الاستشاري

ترشيحاتنا

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

يسجل 16.60 جنيه للبيع .. سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 20-9-2019 .. فيديو

100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي

بشرى سارة للمستبعدين من دعم التموين بعد فتح باب التظلمات

قبل مباراة السوبر.. محسن صالح يوجه رسالة إلى لاعبى الأهلى والزمالك

بعد فوزه على نتنياهو.. جانتس يتشاور مع أحزاب اليسار والوسط

تعليق ناري من مرتضى منصور على إطلالة رانيا يوسف بـ مهرجان الجونة

ما بين الإثارة وسوء الاختيار.. انتقاد 10 نجمات بسبب مظهرهن.. منى زكي ورانيا يوسف الأبرز

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

رغم تخطيهم الخمسين.. نجمات خطفن الأنظار في حفل افتتاح مهرجان الجونة

اخبار الرياضة..ايهاب جلال يكشف أسباب فشل مفاوضاته مع اتحاد الكرة ..صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك.. قرار صادم من مرتضى منصور

14 رجلا.. تعرف على أزواج الفنانة الراحلة تحية كاريوكا

اخبار الفن .. 100 صورة تجسد أجواء مهرجان الجونة السينمائي .. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر .. ياسمين صبري تتصدر تويتر

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

بفستان قصير غادة عادل ترقص مع إنجي علي بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة.. فيديو

قرار صادم من مرتضى منصور حال إقامة السوبر الأفريقي في قطر

بـ قميص بدلة رجالي .. دوللي شاهين تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء بدر بإطلالة أنيقة.. والجمهور: تسريحة شعرك مش واو

قصير جدا .. إيمي سالم بإطلالة مثيرة في مهرجان الجونة السينمائى

بالبيچامة.. هيدي كرم تتألق بإطلالة بسيطة في المنزل