برغم الإعلان عن تكريمه.. محمد هنيدى يغيب عن حفل افتتاح مهرجان الجونة

انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء ساحرة أشاد بها الجمهور، حيث شهدت السجادة الحمراء توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي.



وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الثالثة منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة مي مصري والذى قدمها لها المخرج هاني أبو أسعد.



وغاب الفنان محمد هنيدى عن تكريمه في حفل الافتتاح، حيث إنه تم الاتفاق معه على منحه جائزة الانجاز الإبداعى خلال حفل ختام مهرجان الجونة.



حفل الافتتاح شهد أيضا صعود أعضاء لجان تحكيم المهرجان علي المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، والمخرجة والمنتجة مى مصرى، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، والناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.



إضافة إلى رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، و المخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، ومصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.



كما صعد رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، و المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، و المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" و الممثلة التونسية درة زروق، واختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة بعرض لفرقة مياس.