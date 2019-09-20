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أخبار البلد

أنواع المحاكم.. محاضرة فى معهد محاماة القاهرة الكبرى غدا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:24 م
معهد محاماة القاهرة
معهد محاماة القاهرة الكبرى
حمادة خطاب
يعقد، غدا السبت، معهد محاماة القاهرة الكبرى محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد.

يلقى المحاضرة حسين الجمال في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، ومن المقرر أن يتناول كيفية التعامل مع الموكل، وأنواع المحاكم، واختصاصاتها، ودور المحامي أمام النيابات، والمحاكم، وفي أقسام الشرطة.

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