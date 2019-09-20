رئيس الإنجيلية بالمنيا يشارك حفل تنصيب راعي كنيسة نزلة أسمنت ورسامة شيوخ وشمامسة بكنيسة بني مهدي

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، في حفل تنصيب القس مدحت ثروت راعيًا لكنيسة نزلة أسمنت، ورسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية ببني مهدي بمحافظة المنيا.



وقد شارك عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة المنيا، والقس نادي لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس جون رشدي رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، والدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية.



كما شارك القس كمال رشدي راعي شريك الكنيسة الإنجيلية الثانية بالمنيا، والقسيس مدحت زهيان سكرتير مجمع المنيا الإنجيلي، والقسيس نبيل صموئيل راعي كنيسة كفر لبس، وعدد من قيادات مجمع المنيا الإنجيلي، وعدد من كهنة الكنائس الأرثوذكسية بالبلدة، والشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ أشرف ناصح رئيس مجمع المنيا الإنجيلي السابق.