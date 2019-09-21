الأمم المتحدة: السلام العالمي يواجه خطرا جديدا متمثلا في حالة الطوارئ المناخية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان السلام هو محور كلّ ما تقوم به الأمم المتحدة من عمل، لافتا ان فكرة السلام أكبر بكثير من مجرد عالم يخلو من الحروب.



جاء ذلك في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للسلام والذي تحتفل به الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من كل عام.



وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته : ان السلام يعني اقامة مجتمعات مستقرة قادرة على الصمود يتسنى لكل شخص فيها التمتع بالحريات الأساسية وبسعة العيش، لا أن يجاهد من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية."



وأضاف : إن السلام يواجه اليوم خطرًا جديدًا هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد أمننا وسبل عيشنا وأرواحنا وهي لذلك محط التركيز في احتفالنا باليوم الدولي للسلام هذا العام وهي أيضًا السبب الذي دعاني إلى عقد قمةٍ للعمل المناخي."



وتابع : ولا سبيل أمامنا لجعل هذا العالم، وهو موطننا الوحيد، عالمًا ينعم بالسلام والازدهار ومأوى آمنًا لنا وللأجيال المقبلة إلا بالعمل معًا كيد واحدة"



واستكمل :إنني في هذا اليوم الدولي للسلام، أهيب بالجميع ان تتخِذوا إجراءات عملية فيما يتعلق بالمناخ؛ وطالِبوا زعمائكم بذلك فهذا سباق يمكننا الفوز به ويجب علينا الفوز به."