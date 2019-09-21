ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة: السلام العالمي يواجه خطرا جديدا متمثلا في حالة الطوارئ المناخية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:33 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
محمد وديع ومحمود نوفل
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ان السلام هو محور كلّ ما تقوم به الأمم المتحدة من عمل، لافتا ان فكرة السلام أكبر بكثير من مجرد عالم يخلو من الحروب.

جاء ذلك في رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم العالمي للسلام والذي تحتفل به الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم من كل عام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته : ان السلام يعني اقامة مجتمعات مستقرة قادرة على الصمود يتسنى لكل شخص فيها التمتع بالحريات الأساسية وبسعة العيش، لا أن يجاهد من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية."

وأضاف : إن السلام يواجه اليوم خطرًا جديدًا هو حالة الطوارئ المناخية التي تهدد أمننا وسبل عيشنا وأرواحنا وهي لذلك محط التركيز في احتفالنا باليوم الدولي للسلام هذا العام وهي أيضًا السبب الذي دعاني إلى عقد قمةٍ للعمل المناخي."

وتابع : ولا سبيل أمامنا لجعل هذا العالم، وهو موطننا الوحيد، عالمًا ينعم بالسلام والازدهار ومأوى آمنًا لنا وللأجيال المقبلة إلا بالعمل معًا كيد واحدة"

واستكمل :إنني في هذا اليوم الدولي للسلام، أهيب بالجميع ان تتخِذوا إجراءات عملية فيما يتعلق بالمناخ؛ وطالِبوا زعمائكم بذلك فهذا سباق يمكننا الفوز به ويجب علينا الفوز به."

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم للعمل لحل قضايا المناخ بشكل سريع

زيارة أممية رفيعة لإبداء التضامن مع جمهورية الكونغو الديمقراطية

العمل المناخي من أجل السلام.. شعار يرفعه اليوم الدولي للسلام 2019

ترشيحاتنا

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

جوارديولا يكشف عن خليفته في مانشستر سيتي

تعرفى على 5 حلول سحرية لإزالة بقع الزيت

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals