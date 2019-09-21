تصدر الدوري.. بيراميدز يكتسح انبي برباعية نظيفة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا ساحقا على ضيفه نادي إنبي بأربعة أهداف نظيفة دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز ليتصدر الدوري مؤقتا.



أداء لاعبي بيراميدز وإنبي



فرض لاعبو بيراميدز سيطرة كاملة على منافسه نادي إنبي حيث إهدار لاعبي نادي بيراميدز العديد من فرص الاهداف التي كادت أن تسكن مرمى شباك إنبي ولكن لما يحالفهم الحظ في حين أن لاعبي نادي إنبي لم يستطيعوا تشكيل الخطورة على مرمى نادي بيراميدز.



أهداف بيراميدز في شباك إنبي



أحرز محمد فاروق لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز الهدف الرابع في مريم شباك منافسه نادي انبي في الدقيقة "80".



وأحرز عبد الله السعيد الهدف الثاني لفريقه والأول له في شباك إنبي في الدقيقة "55"، من علامة الجزاء.



ولم يكتف عبد الله السعيد باحراز الهدف الثاني لنادي بيراميدز ليعود مجددا ليحرز الهدف الثالث في الدقيقة "68"، ليقضي على آمال نادي إنبي.



وأحرز عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الهدف الأول في شباك منافسه إنبي في الدقيقة "29" ، ليكتفي لاعبي بيراميدز برباعية نظيفة في أول لقاءاته بالدوري المصري .

