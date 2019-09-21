علاج النحافة عند الرجال والنساء بـ 7 حيل غير متوقعة

علاج النحافة عند الرجال أمر يسعى الكثير من الرجال خاصة وأن النحافة تشكل لهما نوعا من الاحراج يمكن عن طريق تناول مجمعة من الاعشاب والاطعمة علاج النحافة عند الرجال بطريقة سريعة وصحية عن طرق إدخال مجموعة من الاعشاب لنظامك الغذائى إليك أفضل 7 أعشاب وأطعمة لزيادة الوزن عند الرجال والنساء



1.علاج النحافة عند الرجال .. بالبابونج..



تشتهر البابونج بخصائصها المتزايدة الشهية. تناولك اليومي لهذا سيساعدك على تحسين شهيتك. بطبيعة الحال ، سوف ترى تغييرات في وزنك. إذا كنت نحيلًا وخفيف الوزن طوال حياتك ، فاستخدم البابونج ومقتطفاته. أنت بالتأكيد سترى التغيير.



2. علاج النحافة عند الرجال بالهندباء



جذور الهندباء هي مكمل عشبي كبير. غالبًا مايستخدمه النساء لزيادة الشهية وزيادة الوزن. يوصى به خاصة للنساء الحوامل ، بحيث يتم تحفيز شهيتهن. يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ، مما يجعله خيارًا صحيًا وذكيًا لزيادة الوزن.



3. علاج النحافة عند الرجال بالزنجبيل:



تم استخدام الزنجبيل لعدة سنوات لعلاج مشاكل الأمعاء. إنها أفضل عشب يمكنك استخدامه لعلاج اضطرابات المعدة والغثيان وعسر الهضم. إنه يعامل الشهية الضعيفة بشكل فعال ويساعدك على الاستمتاع بوجبات الطعام بشكل أفضل. تعمل هذه العشبة بفعالية عندما يتعلق الأمر بتسخين الجهاز الهضمي.



3. علاج النحافة عند الرجال بالعرق السوس:



عرق السوس أو Yashtimadhu هو مكمل طبيعي فعال يساعدك على زيادة الوزن. وهي مثالية لأولئك الذين لديهم ضعف الجهاز المناعي.



4. علاج النحافة عند الرجال بالفواكه المجففة



الفواكه المجففة هى الاكثر غنى بالفيتامينات كما انه غنى بالسكريات والسعرات الحرارية التى تساعد على زيادة الوزن بسرعة غير متوقعه



5 . علاج النحافة عند الرجال بالفواكه المجففة بالمكسرات



المكسرات قادرة على زيادة وزننا بشكل صحية فهى غنية بلبروتين والدهون الصحية و يمكننا أن نضيف إليها زبدة الفول السوداني.

لأكتساب المزيد من السعرات



6- علاج النحافة عند الرجال باللبن



اللب يمنح الجسم البروتين الذي يحتاجه لبناء العضلات كما يساعد على زيادة الوزن بطريقوة صحية عن طريق تناول منتجاته المختلفة من اجبان



7- علاج النحافة عند الرجال بالأفوكادو



الأفوكادو من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية فتحتوى الثمرة الواحدة على 322 سعرا حراريا بلاضافة إلى الدهون والألياف، مما يجعله من الأكلات التى تساعد على زيادة الوزن.



8. علاج النحافة عند الرجال بالزبادى والعسل



ا أن تناول الزبادي المضاف إليه ملعقة كبيرة أو ملعقتين من العسل الطبيعي يوميًا لمدة ثلاثين يوم، سيساعد على علاج النحافة بصورة طبيعية



9 . علاج النحافة عند الرجال بالحلبة ..



تستخدم الحلبة بشكل واسع في زيادة وزن الجسم يتم غليها وتناول كوب منها إلى كوبين على مدار اليوم ويمكنك تحليتها بالعسل

