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أخبار العالم

الأردن والعراق يبحثان التعاون المشترك

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 03:35 م
الاردن
الاردن
أ ش أ
بحث محمد أبو رمان وزير الثقافة والشباب الأردني، اليوم، الأحد، مع سفيرة الجمهورية العراقية في عمان صفية السهيل، آفاق التعاون في المجالات الثقافية والشبابية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن وزير الثقافة الأردني أشار إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي الثقافة والشباب الأردني، ونظيرتها العراقية للخروج بأنشطة وبرامج شبابية وتبادل ثقافي، ضمن أسابيع وأيام مشتركة تؤكد طبيعة العلاقات الطيبة وعمق التواصل بين البلدين.

وتحدث أبو رمان خلال اللقاء، عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والتعاون المشترك، وعن المشاريع التي تعمل عليها وزارتا الثقافة والشباب، إضافة إلى النشاطات المقبلة المتوقع إنجازها، من بينها معرض عمان الدولي للكتاب للعام 2019 وإطلاق المعهد السياسي وغيرها من النشاطات.

من جهتها، أكدت السفيرة العراقية أهمية اللقاءات الشبابية في مد جسور التعاون والتواصل بين الشباب الأردني والعراقي، داعية إلى التوسع في مثل هذه اللقاءات من خلال تنظيم برامج مشتركة تقدم الفائدة لأبناء البلدين.

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