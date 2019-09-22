مفاجأة.. 50 % من الناخبين يريدون عزل ترامب.. والمشكلة في البديل

أظهرت نتائج استطلاعات للرأي أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" وشبكة "إن بي سي" الأمريكيتين أن نصف الناخبين لا يريدون إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب خلال انتخابات العام المقبل.



واشار الاستطلاع أيضا إلى أن المشكلة تكمن في مدى القبول الذي يحظى المرشح المنافس الذي سيقدمه الحزب الديمقراطي، حيث أعرب الناخبون عن شكوكهم حول بعض السياسات التقدمية لمرشحين مثل بيرني ساندرز، وإليزابيث وارين، فيما يواجه المرشح الأكثر اعتدالا، جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، تساؤلات حول ملائمته لتولي المنصب.



وأوضح الاستطلاع أيضا أن 46% من الأمريكيين يرغبون في منح أصواتهم لترامب نظرا للإنجازات الاقتصادية التي حققها.



وظلت نسبة تأييد ترامب ثابتة ولم تتغير عن الشهر الماضي، ولا يزال تلك الأرقام إيجابية، في ظل عدم وجود البديل الذي يستنحوذ على الأصوات المعارضة، في الوقت الذي يرغب فيه المعارضون في التخلص من ترامب أكثر من كونهم داعمسن لمرشح آخر.



حيث يقول 69% الناخبين المسجلين إنهم لا يحبون ترامب شخصيا، بغض النظر عن آرائهم تجاه أجندته السياسية، فيما يقول 50% إنهم يكرهونه شخصيا ويكرهون سياساته أيضا، بينما يكره 19% شخص ترامب ولكنهم يتوافقون مع سياساته.





