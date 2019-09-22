احذر| الممبار به عدوى تهدد حياتك.. صور

الممبار يعتبر أحد الأطعمة التي يعشقها الكثير ومن المعروف عنه انه أمعاء الحيوان الدقيقة وتقول الدكتورة سماح نوح ان الممبار أو الأمعاء الدقيقة؛ مصنع كبير مسؤول عن الهضم والإخراج واحتمال كبير يكون به عدوى أو مرض ولذلك يجب نختار الممبار بعناية جيدة.



وقدمت نوح بعض النصائح اللازمة وهي :

الممبار يجب أن يكون من مجزر الحيوان أي مصرح باكله ولحمته مختوم وذلك دليل على أنه مكشوف عليه ومعروف أنه سليم

فهناك علامات توضح ذلك ان يكون نظيف خالي من اي درنات غريبة أو ديدان وخالي من أي تقرحات دموية، وليس له رائحة عفنة أو نتنه.



أن يكون ناعم خالي من اي منظر غريب أو لون غريب مثل اللون الاسود او الاخضر ومن الممكن ان تكون نتيجة التهابات أو عدوى مزمنة بالحيوان



طريقة تنظيف الممبار

وقت تنظيف الممبار لابد غسلها جيدا واستخدام الريڤو للتنظيف

و استخدام الخل والملح ونقعه لمدة ساعة ثم الغسل جيدا ومتابعة رائحة الممبار ولونه

كما يجب أن يكون من مصدر موثوق

معروف أن الممبار من الأجزاء سريعة التلف فلابد ان اهتم بالنظافه ولو ولابد من ان تخزن في كيس نظيف وتكون خالية من أي مياة يكون الاستهلاك في فترة قصيرة



في هذه الحالات لا تتناول الممبار

أكدت سماح ان هناك حالات يكون الممبار غير صالح للاستهلاك وذلك اذا وجد بعض الديدان منها ديدان الاسكارس أو إذا وجد بها الحبيبات الصفراء أو إذا كانت تحتوي على حويصلات لبعض الديدان المعوية التي تعمل التهابات وقرح، وتسبب انزفه للحيوان وايضا لا يجب أكلها ولذلك يجب شراء ممبار ابيض نظيف.