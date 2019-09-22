أندريه زكي من احتفال كنيسة سراي القبة: الروحانية مشاركة وتعني المساواة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، الاحتفال باليوبيل الماسي للكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.



وخلال كلمة الاحتفال قال رئيس الطائفة الإنجيلية "إن مفهوم اليوبيل يقودنا لاستكشاف مفهوم جديد عن الروحانية باعتبارها مشاركة، وعملًا جماعيًّا، والروحانية مشاركة تعني المساواة، والعلاقة مع الله لا يمكن أن تُفصل عن العلاقة مع المجتمع هنا يكون العمل الجماعي ضرورة حتمية للتغيير".



وشارك أيضًا في برنامج الاحتفال، القس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والدكتور القس عاطف مهني، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، والقس إميل زكي، مؤرخ الكنيسة الإنجيلية بمصر، والقس بولس عزيز، راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، والقس كمال يوسف، راعي الكنيسة الإنجيلية بحدائق القبة، والقس هاني جاك، الراعي الشريك بالكنيسة الإنجيلية بسراي القبة.