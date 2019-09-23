انفجار محول كهرباء بطوخ دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح

سادت حالة من الهلع والفزع بين أهالي مدينة ومركز طوخ عقب انفجار محول كهرباء قرية كفر الحصافة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.



تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بانفجار بمحول كهرباء قرية كفر الحصافة، مما أدى إلى نشوب حريق بمكان الانفجار.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع على بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق الذي سببه الانفجار ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة ومعرفة أسباب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

