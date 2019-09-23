عملية نصب بـ2 مليون ريال.. القبض على سعودييَن و3 مقيمين خدعوا سودانيًا

أعلنت شرطة الرياض عن القاء القبض على 5 اشخاص متهمين بالاستيلاء على حقيبة من شخص سوداني الجنسية تحتوي على نحو مليوني ريال في حي المربع وسط العاصمة.



وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، عن تفاصيل الواقعة قائلا وفقا للرواية التي نقلتها صحيفة «سبق» السعودية بأن الاجهزة الأمنية في الرياض تلقت اخطارا أمس الأحد باستيلاء مجهولين على حقيبة يمتلكها سوداني الجنسية بها نحو مليوني ريال



وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية نتائج المتابعة الأمنية والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين وعددهم 5 أشخاص يحمل اثنان منهم الجنسية السعودية واثنان يحملان الجنسية اليمنية والخامس تشادي الجنسية، وتتراوح اعمارهم جميعا ما بين العقدين الثالث والرابع، تم القبض عليهم وإيقافهم



ووفقا لـ سبق، جرى أيضا إيقاف المتهمين ووكيل الشركة التي يعملان بها، بعد ثبوت قيام المتهمين بجمع الأموال وتحويلها لخارج البلاد بطرقٍ غير مشروعة، وتواطؤ وكيل الشركة التي يعملان بها معهما بالتستر عليهما وتمكينهما من استغلال اسم الشركة العائدة لموكله لإجراء التحويلات المالية، إضافة إلى التحفظ على مبلغ مليون و200 الف ريال، تم ضبطها بحوزة المبلّغَينْ، إلى جانب المبلغ المسلوب منهما الذي يتجاوز مليوني ريال، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحق جميع المتهمين.



وتوالي النيابة العامة في الرياض التحقيقات لكشف تفاصيل القضية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتهمين.