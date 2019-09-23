"الدين والحقوق والطب في مصر القديمة والوسطى" سلسلة محاضرات بسفارة مصر بالأرجنتين

استضافت سفارة مصر لدى الأرجنتين، سلسلة محاضرات بعنوان "الدين والحقوق والطب في مصر القديمة والوسطى"، تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة بوينس أيرس وجامعة La Pampa الوطنية، وبمشاركة محاضرين متخصصين من الجامعتين والمجلس الوطني الأرجنتيني للبحث العلمي والتكنولوجي CONICET، وعلى رأسهم الدكتورة Violeta Pereyra رئيس البعثة الأثرية الأرجنتينية العاملة بالأقصر والدكتورة Andrea Zingarelli أستاذة باحثة في التاريخ المصري القديم.



وألقي السفير أمين مليكة سفير مصر لدى الأرجنتين، كلمة افتتاحية أشاد فيها بعلاقات الصداقة التي تربط بين مصر والأرجنتين على كافة الأصعدة، معربًا عن سعادته بما لاحظه منذ وصوله من شغف الشعب الأرجنتيني بالحضارة المصرية القديمة.



كما أبرز السفير المصري ما قدمه علماء المصريات الأرجنتينيين من اسهامات في هذا المجال، وعلى رأسهم Abraham Rossenvaser رائد علم المصريات بالأرجنتين والذي قاد أول بعثة أثرية من أمريكا اللاتينية إلى مصر ما بين عامي 1961 و1963.



هذا، وتناولت المحاضرات موضوعات الطقوس الجنائزية والأيقونات في مصر القديمة، والتواصل الإقليمي في المشرق المسيحي القديم، وظهور اللغة القبطية، وانتشار الثقافة الإغريقية في مصر، والأعشاب الطبية في مصر القديمة، وأساطير مصر القديمة، وعلم الصيدلة لدى الإغريق والسريان والعرب.



وفي ختام الفعالية الثقافية، والتي حضرها ما يقرب من 50 باحثًا ومهتمًا بتلك الموضوعات، قام السفير مليكة، مع ممثلي الجامعتين الأرجنتينيتين، بمنح المحاضرين والمشاركين شهادات تقدير.