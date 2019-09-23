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مرأة

حكة وبشرة جافة.. أبرز أعراض الإصابة بـ الإكزيما

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:51 م
الاكزيما
الاكزيما
آية التيجي
يعتبر التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) هو حالة يحدث فيها احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، وتعد الأكزيما مرضًا ممتدًا (مزمنًا)، ويميل لأن يظهر على شكل نوبات كل فترة، وقد يكون مصحوبًا بالربو أو حمى القش.

ولم يتم اكتشاف أي علاج الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي)، لكن يمكن لبعض العلاجات وإجراءات العناية الذاتية أن تخفف من الحكة وتمنع من تفشي المرض، والتي تشمل استخدام الصابون الخالي من الكيماويات، وترطيب الجلد، ووضع الكريمات والمراهم الطبي.

أعراض الأكزيما:
وتتنوع علامات وأعراض التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) بشكل كبير من شخص لآخر، وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل:

1- وجود بشرة جافة
2- المعاناة من حكة شديدة خاصةً ليلًا
3- ظهور بقعًا ذات لون أحمر إلى بني رمادي، خاصة على اليدين والقدمين والكاحلين أو الرسغين والرقبة وأعلى الصدر والجفنين المرفقين والركبتين، والوجه وفروة الرأس
4- نتوءات صغيرة بارزة في الجلد، مع تسريب سائل منها عند تقشريها.
5- وجود جلدًا سميكًا ومتشققًا وقشريًا
6- المعاناة من حساسية، والتورم عند الخدش.

ويبدأ التهاب الجلد التأتبي الأكزيما غالبًا قبل سن 5 سنوات وقد يستمر إلى فترة المراهقة، والبلوغ. بالنسبة لبعض الأشخاص، فإنه يحتدم دوريًا ثم يختفي لبعض الوقت، ويمكن ان يستمر لعدة سنوات.

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