الفقى يشكر أسرة هيكل لوضع كتبه بمكتبة الإسكندرية





ولفت إلى وصول الدفعة الأولى من مؤلفات الأستاذ، مستطردا "الكل سعيد بها والجميع يهنئنا وإضافة حقيقية لمكتبة الأسكندرية وأشرف بحدوث ذلك الأمر وأنا أترأس المكتبة" موجها التحية للأستاذ وأسرته.

وجه الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية الشكر لأسرة الاستاذ هيكل، لنقل كتبه ومؤلفاته لمكتبة الإسكندرية.وقال الفقى فى كلمته خلال احتفالية توزيع جوائز مؤسسة محمد حسنين هيكل إن ذلك ماتعود عليه من استاذ هيكل في محاولات التنوير وإفساح المجال للمعرفة.وأشار الفقي إلى أنه تلقى منذ عامين اتصالا من السيدة هدايت بأنها لا تأمن غير مكتبة الإسكندرية على مؤلفات هيكل ووثائقه، مضيفا "بدأنا الترتيبات وكانوا كرماء للغاية وتوصية أن يتم كل شيء بقواعد وقوانين الدولة المصرية لاسيما أن هناك وثائق ملك الشعب المصرية".