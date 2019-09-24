شيرين عبد الوهاب تشعل حفل جدة في العيد الوطني للمملكة.. صور

أحيت النجمة شيرين عبدالوهاب، حفلا غنائيا كبيرا في جدة، ضمن إحتفالات العيد الوطني الـ89 بالسعودية، وجاء هذا الحفل بعد فترة غياب لها عن الظهور على الساحة الفنية، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير جدًا.



وقامت شيرين بغناء العديد من الأغاني منها "بحبك من زمان"، و"الوتر الحساس"، و"ضعفي"، و"بياعين الصبر"، و"كدة"، و"حبه جنة"، و"كلام عينيه"، وغيرها من الأغاني.



بينما حرص زوجها الفنان حسام حبيب على التواجد أثناء الحفل، ومساندتها ودعمها، كما صعد على خشبة المسرح وهنأ السعودية بالعيد الوطني، كما هنأت شيرين السعودية أيضًا ووجهت الكلمات المؤثرة حبًا ودعمًا لمصر.