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فن

اليوم .. حفل كورال أطفال أوبرا الإسكندرية على مسرح سيد درويش

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 06:10 ص
أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية
آيه عاطف
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، اليوم الثلاثاء، حفلا لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أجمل أغاني الأطفال منها: "يا حضرة العمدة" أداء جويرية حمدي نجمة برنامج ذا فويس كيدز، "ميدو" أداء كل من فيروز أيمن، ديما محمد، جنى، "أحسن ناس" أداء كل من شهد ياسر، ملك مجدي، لامار، نادين نشأت، نهر خالد، حنين شاهين، "يوم اجازتنا" و"دنجى دنجى" أداء المجموعة.

كما يقدم أطفال الأوبرا، أوبريت الليلة الكبيرة من كلمات صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، تدريب الفنانين أيمن مصطفى، وليد سلامة، ندا غالب، مي الجبيلي.

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