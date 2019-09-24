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أخبار العالم

اجتماع بين حزب نتنياهو وجانتس لتشكيل حكومة وحدة

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 10:03 ص
اجتماع بين حزب نتنياهو
اجتماع بين حزب نتنياهو وجانتس
سمر صالح
من المقرر أن يجتمع اليوم، الثلاثاء، طاقما التفاوض عن حزبي "الليكود" الذي يترأسه بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" الذي يتزعمه بيني جانتس، للبدء في مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وذكرت قناة كان العبرية، أن لقاءً عُقد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس "كاحول لفان" بيني جانتس في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن اللقاء كان بهدف دفع الجهود لإقامة حكومة وحدة وطنية، والتي بادر إليها رئيس الدولة رؤوفين ريفلين.

وبعد اللقاء اتصل نتنياهو برؤساء أحزاب اليمين فأكد لهم انه ما زال ملتزما بتعهداته لهم.

وبالمقابل توجه جانتس إلى أعضاء كتلته قائلًا إنه لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور.

وأوضحت القناة أن النقاط التي ما زالت مدار خلاف تتمحور حول من سيتولى أولًا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب إلى الآخر بعد عامين.

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