علاج النحافة بالخميرة بدون أدوية.. الطريقة ستدهشك

علاج النحافة بالخميرة هو حل مثالى وسريع لمرضى النحافة يساعد على اكتساب الكيلوجرامات بطريقة صحية فى أسرع وقت.

ويعد علاج النحافة بالخميرة حل سريع فهى غنية بالفيتامينات والمعادن وبالتالى يساعد استهلاكها على زيادة الوزن فهي لا تعمل على زيادة الوزن اعتمادًا على الدهون الضارة ولكنها تزيد الوزن بطريقة صحية وطبيعية.

علاج النحافة بالخميرة بأسرع وقت والطرق الصحيحة لاستخدامها





يمكنك تناول الخميرة بعد كل وجبة من الوجبات الثلاثة الرئيسية وذلك عن طريق إذابة حبوب الخميرة في كوب لبن أو ماء.

عن طريق مزج 2 ملعقة كبيرة من الزبادي او اللبن الرائب وملعقة كبيرة من خميرة البيرة





بسبب المحتوى العالي للخميرة الغذائية فإن النباتيين في بعض الأحيان يستخدمونها كمكمل غذائي في الكثير من الوصفات لذلك من غير المحتمل أن تسبب زيادة الوزن بطريقة غير صحية





إذا كنت تحاول زيادة الوزن فمن الأفضل لك اختيار الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأطباق ذات السعرات الحرارية العالية التي تحتوي على الخميرة الغذائية كمكون.





استشر طبيبك قبل إضافة كمية كبيرة من الخميرة الغذائية إلى نظامك الغذائي ، لأنه يحتوي على البيورينات ، والتي قد تسبب أعراض النقرس لأولئك الذين يعانون من هذه الحالة.





يعتمد عدد السعرات الحرارية في الخميرة على نوع الخميرة. عادة ، تحتوي الخميرة الغذائية على أقل عدد من السعرات الحرارية لجميع الأنواع الرئيسية من الخميرة التي يستهلكها الناس مع حوالي 15 إلى 20 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، اعتمادًا على العلامة التجارية.





علاج النحافة بالخميرة الفورية





ويجب إضافة الخميرة إلى أغلب وجباتك الغذائية فإن ملء نظامك الغذائي بالأطعمة الغنية بالمغذيات ، مثل الخميرة الغذائية ، هو أفضل طريقة. توفر الخميرة الغذائية فيتامينات من الألياف والبروتين وفيتامين ب ، بما في ذلك فيتامين ب 12 ، حيث يتم تقويتها في كثير من الأحيان بهذا الفيتامين.





على سبيل المثال ، توفر إحدى العلامات التجارية 9 غرامات من البروتين و 4 غرامات من الألياف ، بالإضافة إلى 150 في المائة من البدل الغذائي الموصى به لفيتامين ب 12 ، في 3 ملاعق طعام فقط. عادةً





يوجد فيتامين ب 12 في الأطعمة الحيوانية فقط ، مما يجعل من الصعب على النباتيين تناول غذائهم ، لكنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء ، لأنه يحافظ على صحة خلايا الأعصاب وضروري لتشكيل الحمض النووي. الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي سيزيد من احتمال اكتساب العضلات بدلًا من الدهون ،





علاقة النحافة بالخميرة بيرة





على الرغم من أنه لا ينصح باستهلاك أكثر من 1-2 ملاعق كبيرة من خميرة البيرة يوميًا ، فلا داعي للقلق بشأن استخدام الكثير من الخميرة الغذائية ، إلا إذا كنت تعاني من الحساسية ، ومن ثم يجب عليك تجنبها تمامًا.





علاج النحافة بالخميرة





إذا كنت تحاول زيادة الوزن ، تجنب الحلويات أو الأطعمة السريعة المعالجة للغاية ، واختار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والمواد المغذية. تشمل الخيارات الجيدة الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والأطعمة التي تحتوي على البروتين الخالي من الدهن. قد تؤدي إضافة وصفة لذيذة ، مثل الخميرة الغذائية ، إلى الأطعمة اللطيفة نسبيًا إلى تسهيل تناول المزيد من الطعام وزيادة الوزن.



