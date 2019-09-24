أهلي 2006 يفوز على السكة الحديد 5 – صفر وديًا

فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٦ على ضيفه السكة الحديد بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر.



المباراة هي الودية الأولى لفريق ٢٠٠٦ ضمن استعداداته للموسم الجديد، وفضَّل تامر حفني المشرف على قطاع البراعم وأحمد جمال المدير الفني للفريق أن تقام المباراة على ٣ أشواط مدة كلا منها ٣٠ دقيقة، لكي يشارك ١١ لاعب مختلفين في كل شوط، مما يتيح الفرصة لمشاهدة جميع اللاعبين ومتابعة مستوياتهم.



وجاءت خماسية الأهلي عن طريق يوسف خيري (هدفان)، وفارس الشافعي ومحمد صلاح وعبد الرحمن عماد النحاس بهدف واحد لكل منهم.



